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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик - Кембридж Юнайтед: обзор матча 16 сентября 2023
Уиган Атлетик
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
57'
С. Хамфрис
62'
Т. Осгор
76'
Ф. Окенабирхи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Кембридж Юнайтед
84'
Замена
L. Simper
️️️️
Д. Томас
Замена
К. Уоттс
️️️️
О. Рекик
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Окенабирхи
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
70'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Годо
70'
Замена
Д. Смит
️️️️
С. Хамфрис
70'
67'
Замена
Д. Гордон
️️️️
С. Кайкай
67'
Замена
Э. Качунга
️️️️
J. Lankester
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Осгор
63'
ГОЛ! 2:0!
Т. Осгор
Пас отдал
М. Годо
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Хамфрис
Пас отдал
Ч. Хьюз
57'
Желтая карточка
Б. Адико
44'
Желтая карточка
О. Рекик
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Джонни Смит
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-2-1-3
1
Тикл
4
Хьюз
44
Рекик
24
Смит
4
Моррисон
28
Клэр
17
Адико
19
Осгор
10
Уайк
11
Хамфрис
20
Годо
4-1-5
25
5
Моррисон
6
Беннетт
2
3
Эндрю
8
Томас
11
Кайкай
6
16
7
14
44
Рекик
6
Уоттс
6
Уоттс
44
Рекик
20
Годо
20
МакМанаман
20
МакМанаман
20
Годо
19
Осгор
10
Лэнг
10
Лэнг
19
Осгор
11
Хамфрис
18
Смит
18
Смит
11
Хамфрис
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
8
Томас
10
10
8
Томас
7
10
Качунга
10
Качунга
7
11
Кайкай
11
Гордон
11
Гордон
11
Кайкай
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Кембридж Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
13
James Holden
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Уиган Атлетик - Кембридж Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
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