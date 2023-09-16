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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Чарльтон
Стивенидж - Чарльтон: обзор матча 16 сентября 2023
Стивенидж
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
34'
Д. Рид
90+2'
К. Блэкетт-Тэйлор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Чарльтон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
88'
Замена
Л. Несс
️️️️
T. Taylor
84'
Желтая карточка
Ч. Анеке
83'
Желтая карточка
С. Тедич
Замена
E. List
️️️️
Д. Рид
80'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
Л. Томпсон
78'
77'
Замена
С. Тедич
️️️️
T. Campbell
76'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Либерн
Желтая карточка
Д. Рид
68'
Замена
А. МакДональд
️️️️
К. Хеммингс
60'
60'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Ч. Кэмпбелл
60'
Замена
T. Taylor
️️️️
K. Anderson
Желтая карточка
Д. Батлер
54'
51'
Желтая карточка
G. Dobson
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
7
Terry Taylor
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-2-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Барнс
4
Томпсон
23
Томпсон
22
Фримен
26
15
Хеммингс
11
Робертс
5
Пьерджанни
9
Рид
3-2-2-2-1
32
Истед
5
6
Гектор
14
Эдун
7
14
Абанква
15
17
33
Блэкетт-Тэйлор
20
Кэмпбелл
11
Либерн
23
Томпсон
8
8
23
Томпсон
15
Хеммингс
14
МакДональд
14
МакДональд
15
Хеммингс
9
Рид
10
10
9
Рид
12
Несс
12
Несс
20
Кэмпбелл
8
Уотсон
8
Уотсон
20
Кэмпбелл
17
7
7
17
7
9
Тедич
9
Тедич
7
11
Либерн
15
Анеке
15
Анеке
11
Либерн
Остались в запасе
Стивенидж
Чарльтон
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Стивенидж - Чарльтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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