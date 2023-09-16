Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент
Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент: обзор матча 16 сентября 2023
Питерборо Юнайтед
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
21'
Э. Киприану
33'
O. Beckles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент
89'
Желтая карточка
I. El Mizouni
86'
Желтая карточка
Д. Грэм
Желтая карточка
Э. Киприану
84'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
82'
Замена
Z. Sturge
️️️️
Х. Берроуз
82'
75'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
75'
Замена
J. Brown
️️️️
D. Pratley
63'
Замена
Р. Хант
️️️️
T. Archibald
58'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Д. Монкур
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
К. Поку
46'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
R. De Havilland
46'
43'
Желтая карточка
D. Pratley
33'
ГОЛ! 1:1!
O. Beckles
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Э. Киприану
Пас отдал
Д. Найт
21'
Желтая карточка
П. Киосо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Лейтон Ориент
2
Томас Джеймс
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
4-2-1-3
41
Билокапич
5
Эдвардс
20
Найт
10
Мэйсон-Кларк
30
Киосо
14
Берроуз
15
17
Поку
5
Киприану
8
9
Кларк-Харрис
4-2-1-4
19
15
Купер
18
2
Джеймс
8
20
Монкур
10
Грэм
17
Сотириу
39
Пигот
44
31
14
Берроуз
3
3
14
Берроуз
17
Поку
31
Рэндалл
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
24
24
10
Мэйсон-Кларк
15
44
44
15
44
2
Хант
2
Хант
44
20
Монкур
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
20
Монкур
18
6
6
18
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Лейтон Ориент
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
Главный тренер
Грант Маккэнн
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Новости команд
Все
Питерборо Юнайтед
Лейтон Ориент
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+