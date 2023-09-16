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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Портсмут
Дерби Каунти - Портсмут: обзор матча 16 сентября 2023
Дерби Каунти
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
86'
Д. Коллинс (П)
90+5'
C. Bishop
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Портсмут
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
C. Bishop
90'
Замена
J. Sparkes
️️️️
П. Лэйн
90'
Замена
Т. Девлин
️️️️
А. Робертсон
Желтая карточка
Д. Коллинс
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коллинс
86'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
66'
65'
Желтая карточка
А. Робертсон
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Вашингтон
57'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
К. Элдер
57'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Т. Форна
46'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
К. Хурихейн
38'
28'
Желтая карточка
R. Poole
Желтая карточка
Т. Форна
26'
10'
Желтая карточка
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-5-2
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
3
Форсит
8
Смит
14
Хурихейн
14
Форна
20
Элдер
11
Мендес-Лэйнг
14
Вашингтон
29
Уогхорн
2-5-3
1
Норрис
22
Суонсон
3
6
7
Пак
11
Уит
32
Лэйн
18
Робертсон
11
Камара
9
5
14
Форна
12
Уилсон
12
Уилсон
14
Форна
14
Хурихейн
44
Эмблтон
44
Эмблтон
14
Хурихейн
20
Элдер
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
20
Элдер
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
32
Сибли
11
Мендес-Лэйнг
14
Вашингтон
17
Коллинс
17
Коллинс
14
Вашингтон
18
Робертсон
24
Девлин
24
Девлин
18
Робертсон
32
Лэйн
3
3
32
Лэйн
Остались в запасе
Дерби Каунти
Портсмут
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Дерби Каунти - Портсмут
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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