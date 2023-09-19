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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Портсмут
Барнсли - Портсмут: обзор матча 19 сентября 2023
Барнсли
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Портсмут
49'
Б. Коттер
77'
К. Стайлс
8'
C. Bishop (П)
8'
П. Лэйн
16'
C. Ogilvie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Портсмут
80'
Желтая карточка
Д. Рафферти
Замена
М. Ваттерс
️️️️
D. Cole
78'
78'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
А. Робертсон
78'
Замена
Т. Девлин
️️️️
П. Лэйн
ГОЛ! 2:3!
К. Стайлс
Пас отдал
О. Доджсон
77'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
71'
69'
Замена
J. Sparkes
️️️️
C. Ogilvie
ГОЛ! 1:3!
Б. Коттер
Пас отдал
С. Косгров
49'
Замена
С. Косгров
️️️️
Д. МакЭти
47'
Замена
К. Стайлс
️️️️
N. Cadden
47'
Замена
О. Доджсон
️️️️
Д. Расселл
47'
16'
ГОЛ! 0:3!
C. Ogilvie
Пас отдал
Д. Моррел
8'
ГОЛ! 0:2!
П. Лэйн
Пас отдал
C. Bishop
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Bishop
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-4-2
1
Робертс
35
5
МакКарт
37
Коттер
28
Уильямс
19
8
Филлипс
20
Кейн
13
Расселл
45
МакЭти
44
3-5-2
1
Норрис
2
Рафферти
3
16
Моррел
18
Робертсон
7
Пак
32
Лэйн
11
Уит
6
5
9
19
4
Стайлс
4
Стайлс
19
13
Расселл
39
Доджсон
39
Доджсон
13
Расселл
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
44
36
Ваттерс
36
Ваттерс
44
45
МакЭти
9
Косгров
9
Косгров
45
МакЭти
32
Лэйн
24
Девлин
24
Девлин
32
Лэйн
3
3
3
3
18
Робертсон
18
Анджорин
18
Анджорин
18
Робертсон
Остались в запасе
Барнсли
Портсмут
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Райан Шофилд
ВР
7
Бен Стивенсон
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
7
Бен Стивенсон
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Барнсли - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
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