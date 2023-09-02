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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс: обзор матча 02 сентября 2023
Нортгемптон Таун
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
5'
Р. Кио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
Замена
M. Dyche
️️️️
М. Пайннок
90'
+4
86'
Желтая карточка
Т. Де Барр
82'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Г. МакКлири
Замена
М. Монте
️️️️
J. Sowerby
81'
Замена
S. McWilliams
️️️️
К. Боуи
81'
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
81'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
L. Appere
67'
54'
Замена
Б. Ханлан
️️️️
С. Воукс
53'
Замена
H. Boyes
️️️️
К. Филлипс
53'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Р. Кио
29'
Желтая карточка
К. Филлипс
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кио
Пас отдал
Г. МакКлири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
12
Harry Boyes
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
4-2-4
31
Томпсон
23
Броу
26
5
24
Одимайо
4
49
Леонард
9
Боуи
9
7
Хоскинс
11
Пайннок
3-4-1-3
36
Кио
5
Лоу
30
Винсент-Янг
3
88
Филлипс
8
Поттс
10
Лихи
4
Сковен
12
МакКлири
19
Воукс
1
Стриек
9
Боуи
17
17
9
Боуи
11
Пайннок
35
35
11
Пайннок
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
4
6
Монте
6
Монте
4
9
17
Симпсон
17
Симпсон
9
88
Филлипс
12
12
88
Филлипс
36
Кио
7
Уилер
7
Уилер
36
Кио
12
МакКлири
11
Де Барр
11
Де Барр
12
МакКлири
19
Воукс
9
Ханлан
9
Ханлан
19
Воукс
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
31
James Dadge
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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