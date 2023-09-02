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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Дерби Каунти
Болтон - Дерби Каунти: обзор матча 02 сентября 2023
Болтон
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
43'
Д. Чарльз (П)
66'
Т. Форна (АГ)
34'
К. Хурихейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Дерби Каунти
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
87'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
87'
Желтая карточка
R. Williams
84'
Замена
К. Джером
️️️️
В. Адебойежо
79'
Замена
П. Магома
️️️️
Д. Томасон
79'
Замена
К. Мендес
️️️️
Д. Когли
76'
75'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Элдер
75'
Замена
T. John-Jules
️️️️
М. Уогхорн
74'
Замена
Э. Кашин
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Д. Томасон
70'
70'
Желтая карточка
К. Форсит
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Форна
66'
Желтая карточка
Р. Сантуш
60'
50'
Замена
Д. Викерс
️️️️
К. Вашингтон
48'
Красная карточка
Д. Уайлдсмит
43'
Желтая карточка
К. Смит
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чарльз
43'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хурихейн
14'
Замена
С. Брэдли
️️️️
J. Rooney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
5
Аарон Морли
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Ben Radcliffe
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
2-2-5
1
Бакстер
18
Тоал
2
Когли
14
Томасон
8
Шихан
14
2
Джонс
4
Сантуш
10
Демпси
19
Чарльз
3-5-2
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
3
Форсит
18
20
Элдер
8
Смит
14
Хурихейн
14
Форна
11
Мендес-Лэйнг
14
Вашингтон
29
Уогхорн
14
Томасон
25
Магома
25
Магома
14
Томасон
2
Когли
7
Мендес
7
Мендес
2
Когли
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
20
Адебойежо
35
Джером
35
Джером
20
Адебойежо
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
14
Вашингтон
31
Викерс
31
Викерс
14
Вашингтон
8
Смит
44
Кашин
44
Кашин
8
Смит
18
15
Брэдли
15
Брэдли
18
29
Уогхорн
10
10
29
Уогхорн
20
Элдер
17
Коллинс
17
Коллинс
20
Элдер
Остались в запасе
Болтон
Дерби Каунти
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
15
Ben Radcliffe
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
15
Ben Radcliffe
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Болтон - Дерби Каунти
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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