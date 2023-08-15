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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Челтенхэм
Рединг - Челтенхэм: обзор матча 15 августа 2023
Рединг
15.08.2023, вторник, 22:00
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
33'
У. Ферри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Челтенхэм
Желтая карточка
Т. Макинтайр
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
R. Street
83'
Замена
Д. Эдшид
️️️️
О. Хэммонд
78'
Замена
B. Williams
️️️️
У. Ферри
Замена
B. Tuma
️️️️
К. Эхибхатиомхан
78'
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
Л. Уинг
77'
70'
Замена
К. Томпсон
️️️️
L. Smith
70'
Замена
W. Goodwin
️️️️
Э. Чапман
Замена
Э. Идом
️️️️
А. Мбенг
61'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
M. Carson
61'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Х. Книббс
61'
Желтая карточка
M. Carson
49'
38'
Желтая карточка
S. Long
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Ферри
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
28
Мамади Камара
АП
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
17
Robert Street
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
26
Basil Tuma
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Баттон
44
Биндон
6
Эбби
3
27
Мбенг
8
Сэвидж
10
Уинг
18
28
Камара
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
1-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
11
Ферри
27
Хэммонд
3
6
33
8
14
Чапман
3
26
Макинтайр
26
Макинтайр
3
27
Мбенг
17
Идом
17
Идом
27
Мбенг
10
Уинг
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
10
Уинг
11
Эхибхатиомхан
26
26
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
39
Азиз
39
Азиз
8
Книббс
11
Ферри
20
20
11
Ферри
33
6
Томпсон
6
Томпсон
33
27
Хэммонд
16
Эдшид
16
Эдшид
27
Хэммонд
14
Чапман
9
9
14
Чапман
Остались в запасе
Рединг
Челтенхэм
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
5
Tom Bradbury
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Рединг - Челтенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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