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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Эксетер Сити
Портсмут - Эксетер Сити: обзор матча 15 августа 2023
Портсмут
15.08.2023, вторник, 22:00
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эксетер Сити
70'
C. Bishop
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Эксетер Сити
Замена
Ш. Раггет
️️️️
Д. Моррел
90'
+2
Желтая карточка
C. Shaughnessy
90'
Желтая карточка
C. Ogilvie
89'
88'
Замена
K. Taylor
️️️️
A. Hartridge
Замена
C. Saydee
️️️️
А. Робертсон
81'
Желтая карточка
А. Робертсон
79'
78'
Замена
S. Cox
️️️️
T. Carroll
78'
Замена
V. Harper
️️️️
З. Джулс
Желтая карточка
J. Sparkes
74'
ГОЛ! 1:0!
C. Bishop
Пас отдал
J. Sparkes
70'
Замена
J. Sparkes
️️️️
Г. Уит
68'
59'
Замена
R. Cole
️️️️
J. Scott
59'
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Митчелл
Желтая карточка
R. Poole
50'
44'
Желтая карточка
A. Hartridge
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
5
Regan Poole
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
9
Кусини Йенги
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Эксетер Сити
24
Vincent Harper
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
3-4-1-2
1
Норрис
16
Моррел
3
2
Рафферти
6
11
Уит
18
Робертсон
7
Пак
25
Скалли
9
5
3-3-4
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
11
Митчелл
15
14
Тревитт
11
22
14
11
4
Эймсон
16
Моррел
20
Раггет
20
Раггет
16
Моррел
11
Уит
3
3
11
Уит
18
Робертсон
38
38
18
Робертсон
33
Джулс
24
24
33
Джулс
22
23
23
22
14
12
12
14
11
19
19
11
11
Митчелл
9
9
11
Митчелл
Остались в запасе
Портсмут
Эксетер Сити
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
9
Кусини Йенги
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Портсмут - Эксетер Сити
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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