Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 15 августа 2023
Карлайл Юнайтед
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
56'
O. Moxon
34'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
Желтая карточка
С. Лавелл
90'
+9
90'
Замена
C. Sze
️️️️
Т. Осгор
Желтая карточка
J. Armer
83'
Замена
Б. Барклай
️️️️
J. Ellis
83'
Замена
T. Charters
️️️️
O. Moxon
83'
71'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
70'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
К. МакМанаман
Желтая карточка
Ш. Магуайр
67'
Замена
Л. Планж
️️️️
Ш. Магуайр
67'
58'
Желтая карточка
Т. Пирс
ГОЛ! 1:1!
O. Moxon
56'
Желтая карточка
J. Mellish
54'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Уайк
Пас отдал
Б. Адико
19'
Желтая карточка
Ш. Клэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
14
Jordan Gibson
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
2-2-5
6
Лавелл
20
18
8
3
27
24
Магуайр
8
22
4-3-2-1
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
24
Смит
46
Пирс
28
Клэр
17
Адико
20
МакМанаман
10
Лэнг
19
Осгор
10
Уайк
18
26
Барклай
26
Барклай
18
8
15
15
8
24
Магуайр
7
Планж
7
Планж
24
Магуайр
20
МакМанаман
11
Хамфрис
11
Хамфрис
20
МакМанаман
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
19
Осгор
19
19
19
Осгор
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
25
Jökull Andrésson
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+