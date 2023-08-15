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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Питерборо Юнайтед
Барнсли - Питерборо Юнайтед: обзор матча 15 августа 2023
Барнсли
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Питерборо Юнайтед
51'
Б. Коттер
74'
Э. Киприану
76'
Д. Кларк-Харрис
85'
К. Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Питерборо Юнайтед
90'
+5
Замена
R. De Havilland
️️️️
A. Collins
90'
+5
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
88'
Замена
Д. Найт
️️️️
К. Поку
Замена
M. Durand de Gevigney
️️️️
К. Стайлс
87'
85'
ГОЛ! 1:3!
К. Поку
81'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
Замена
А. Филлипс
️️️️
Д. Расселл
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
К. Поку
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Киприану
Пас отдал
П. Киосо
Замена
О. Шоу
️️️️
D. Cole
68'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Ваттерс
68'
ГОЛ! 1:0!
Б. Коттер
51'
44'
Желтая карточка
Э. Киприану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
5
Эктор Киприану
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
4-4-2
1
Робертс
35
15
Китчинг
37
Коттер
28
Уильямс
4
Стайлс
19
20
Кейн
13
Расселл
36
Ваттерс
44
4-1-2-3
41
Билокапич
30
Киосо
10
Мэйсон-Кларк
3
Кричлоу
5
Эдвардс
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
9
Кларк-Харрис
8
5
Киприану
4
Стайлс
6
6
4
Стайлс
13
Расселл
8
Филлипс
8
Филлипс
13
Расселл
36
Ваттерс
9
9
36
Ваттерс
44
18
Шоу
18
Шоу
44
17
Поку
20
Найт
20
Найт
17
Поку
8
15
15
8
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
Остались в запасе
Барнсли
Питерборо Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
44
Fynn Talley
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Барнсли - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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