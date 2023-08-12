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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Карлайл Юнайтед
Оксфорд - Карлайл Юнайтед: обзор матча 12 августа 2023
Оксфорд
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
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Коэффициенты
Статистика матча Оксфорд - Карлайл Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Оксфорд
Карлайл Юнайтед
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
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2025.02.05 14:00
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Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
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2020.01.16 00:36
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«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
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Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
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Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
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