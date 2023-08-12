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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Портсмут
Лейтон Ориент - Портсмут: обзор матча 12 августа 2023
Лейтон Ориент
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Лейтон Ориент - Портсмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Новости команд
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Лейтон Ориент
Портсмут
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
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Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
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2025.02.08 17:27
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2025.02.08 16:39
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Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
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11 января
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2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
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Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
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