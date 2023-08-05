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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Уиган Атлетик
Дерби Каунти - Уиган Атлетик: обзор матча 05 августа 2023
Дерби Каунти
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
57'
К. Форсит
37'
Ч. Уайк
72'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Уиган Атлетик
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Смит
84'
Замена
С. Смит
️️️️
Т. Осгор
Замена
К. Элдер
️️️️
К. Форсит
79'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Уорд
79'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Э. Кашин
79'
73'
Замена
К. Уоттс
️️️️
С. Хамфрис
72'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Уайк
Пас отдал
Т. Пирс
62'
Замена
Б. Адико
️️️️
К. МакМанаман
ГОЛ! 1:1!
К. Форсит
Пас отдал
М. Берд
57'
49'
Желтая карточка
Ч. Хьюз
Желтая карточка
Э. Кашин
48'
Желтая карточка
К. Смит
37'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Уайк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
33
Luke Brennan
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
4-1-4-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
15
Брэдли
3
Форсит
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
11
Мендес-Лэйнг
23
Уорд
17
Коллинс
4-2-2-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
24
Смит
46
Пирс
20
МакМанаман
28
Клэр
10
Лэнг
19
Осгор
10
Уайк
11
Хамфрис
23
Уорд
12
Уилсон
12
Уилсон
23
Уорд
11
Мендес-Лэйнг
16
Томпсон
16
Томпсон
11
Мендес-Лэйнг
3
Форсит
20
Элдер
20
Элдер
3
Форсит
44
Кашин
14
Вашингтон
14
Вашингтон
44
Кашин
11
Хамфрис
6
Уоттс
6
Уоттс
11
Хамфрис
19
Осгор
8
Смит
8
Смит
19
Осгор
20
МакМанаман
17
Адико
17
Адико
20
МакМанаман
Остались в запасе
Дерби Каунти
Уиган Атлетик
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
13
Бен Амос
ВР
14
Джеймс Балагизи
АП
33
Luke Brennan
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
14
Джеймс Балагизи
АП
33
Luke Brennan
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Дерби Каунти - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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