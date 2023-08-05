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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Лейтон Ориент
Чарльтон - Лейтон Ориент: обзор матча 05 августа 2023
Чарльтон
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
45'
G. Dobson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Лейтон Ориент
Желтая карточка
Э. Мэйнард-Брюэр
90'
+2
Замена
А. Эдун
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
84'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
T. Campbell
84'
81'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Т. Джеймс
81'
Замена
J. Brown
️️️️
Р. Хант
80'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
D. Pratley
Замена
М. Гектор
️️️️
L. Jones
77'
Замена
П. Камара
️️️️
K. Anderson
71'
70'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Пигот
Желтая карточка
С. Фрейзер
60'
Желтая карточка
Э. Мэй
49'
ГОЛ! 1:0!
G. Dobson
Пас отдал
К. Блэкетт-Тэйлор
45'
15'
Желтая карточка
I. El Mizouni
13'
Желтая карточка
O. Beckles
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
15
George Dobson
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
8
Панутче Камара
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
14
Conor McGrandles
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Мэйнард-Брюэр
12
Несс
4
Томас
7
5
2
26
Фрейзер
15
17
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
3-2-1-5
3
Суини
2
Джеймс
18
2
Хант
19
8
31
26
Хаппе
17
Сотириу
39
Пигот
44
5
6
Гектор
6
Гектор
5
33
Блэкетт-Тэйлор
14
Эдун
14
Эдун
33
Блэкетт-Тэйлор
17
8
Камара
8
Камара
17
7
25
Кирк
25
Кирк
7
39
Пигот
20
Монкур
20
Монкур
39
Пигот
18
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
18
2
Джеймс
10
Грэм
10
Грэм
2
Джеймс
2
Хант
6
6
2
Хант
Остались в запасе
Чарльтон
Лейтон Ориент
32
Гарри Истед
ВР
10
Jack Payne
ЦП
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
10
Jack Payne
ЦП
14
Conor McGrandles
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Чарльтон - Лейтон Ориент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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