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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Габала - Сумгаит
Габала - Сумгаит: обзор матча 23 января 2024
Габала
23.01.2024, вторник, 15:30
Азербайджан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сумгаит
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Статистика матча Габала - Сумгаит
2
2
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0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
0 : 2
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
0 : 0
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
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Габала
Сумгаит
«Сабах» Березуцкого дошел до полуфинала Кубка Азербайджана
2025.02.27 21:21
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
«Сабах» Березуцкого дошел до полуфинала Кубка Азербайджана
2025.02.27 21:21
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