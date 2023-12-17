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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Мезекевешд
Академия Пушкаша - Мезекевешд: обзор матча 17 декабря 2023
Академия Пушкаша
17.12.2023, воскресенье, 20:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
0 : 0
Завершен
Мезекевешд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Мезекевешд
90'
+4
Замена
Z. Kojnok
️️️️
G. Molnár
81'
Замена
A. Nahirnij
️️️️
Т. Шери
Замена
J. Puljic
️️️️
R. Szolnoki
74'
Замена
G. Komaromi
️️️️
Ж. Надь
70'
59'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
K. Kállai
Замена
J. Plsek
️️️️
A. Favorov
59'
Замена
М. Сойсало
️️️️
J. Levi
59'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
Л. Колли
59'
Желтая карточка
Л. Колли
53'
23'
Желтая карточка
B. Cseke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
17
Мариус Корбу
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
24
Тамаш Шери
(К)
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
24
Barna Pál
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
6
Давид Бабунски
ЦП
32
Gergo Losontin
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
3-2-5
94
Стронати
33
19
22
23
Масейрас
14
1
9
Колли
10
17
Корбу
2-4-5
21
4
Бериашвили
77
94
77
72
1
9
16
24
Шери
9
Дражич
10
20
Сойсало
20
Сойсало
10
22
21
21
22
18
Надь
77
77
18
Надь
9
Колли
30
Грубер
30
Грубер
9
Колли
19
23
23
19
16
29
29
16
24
Шери
71
71
24
Шери
72
6
Бабунски
6
Бабунски
72
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Мезекевешд
91
Ármin Pécsi
ВР
24
Barna Pál
ЦЗ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
32
Gergo Losontin
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
24
Barna Pál
ЦЗ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
32
Gergo Losontin
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Академия Пушкаша - Мезекевешд
1
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
197
330
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
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