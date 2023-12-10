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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Фехервар
Мезекевешд - Фехервар: обзор матча 10 декабря 2023
Мезекевешд
10.12.2023, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
0 : 2
Завершен
Фехервар
90+5'
К. Кодро (П)
90+8'
Т. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Фехервар
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
Т. Кристенсен
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Кодро
Замена
R. Ugrai
️️️️
Т. Шери
80'
Замена
M. Brtan
️️️️
C. Gomis
80'
80'
Замена
R. Pinto
️️️️
M. Katona
80'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
М. Карамоко
Желтая карточка
C. Gomis
76'
60'
Замена
М. Карамоко
️️️️
L. Szabo
9'
Желтая карточка
Н. Серафимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
24
Тамаш Шери
(К)
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Roland Ugrai
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
2-4-5
4
Бериашвили
21
72
94
6
Бабунски
77
78
9
Дражич
24
Шери
16
1
3-3-1-4
31
Серафимов
44
33
Беше
1
Тот
17
20
Флорес
17
Шен
19
Кодро
17
77
14
Чонгваи
24
Шери
10
10
24
Шери
78
20
20
78
77
21
21
77
Карамоко
10
Кастрати
10
Кастрати
Карамоко
17
9
Карамоко
9
Карамоко
17
Остались в запасе
Мезекевешд
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Мезекевешд - Фехервар
1
1
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
9
Количество передач
277
214
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
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