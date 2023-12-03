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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Мезекевешд
Ференцварош - Мезекевешд: обзор матча 03 декабря 2023
Ференцварош
03.12.2023, воскресенье, 19:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
0 : 0
Завершен
Мезекевешд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Мезекевешд
86'
Замена
G. Nagy
️️️️
Т. Шери
77'
Желтая карточка
G. Molnár
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Абу Фани
76'
70'
Желтая карточка
S. Vajda
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Маркиньос
61'
60'
Желтая карточка
B. Cseke
Замена
Б. Катона
️️️️
Э. Ботка
46'
Замена
Г. Уинго
️️️️
М. Абена
45'
+2
43'
Желтая карточка
Z. Kojnok
Желтая карточка
А. Пешич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Мезекевешд
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
24
Тамаш Шери
(К)
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Давид Зигер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
4-3-2-1
90
Дибус
77
Чивич
26
Сиссе
14
Абена
21
Ботка
25
Макрецкис
15
Абу Фани
16
Закариассен
10
Маркиньос
76
Лизтес
8
Пешич
3-3-5
29
21
4
Бериашвили
77
94
6
Бабунски
1
78
16
24
Шери
9
Дражич
14
Абена
2
Уинго
2
Уинго
14
Абена
15
Абу Фани
17
Бешич
17
Бешич
15
Абу Фани
21
Ботка
55
Катона
55
Катона
21
Ботка
10
Маркиньос
93
Нгуэн
93
Нгуэн
10
Маркиньос
24
Шери
77
77
24
Шери
Остались в запасе
Ференцварош
Мезекевешд
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Ференцварош - Мезекевешд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
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