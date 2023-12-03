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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Залаэгерсег
Дьошдьер - Залаэгерсег: обзор матча 03 декабря 2023
Дьошдьер
03.12.2023, воскресенье, 17:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
0 : 3
Завершен
Залаэгерсег
65'
G. Mim
74'
G. Mim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Залаэгерсег
Желтая карточка
Г. Биток Стефен
87'
Замена
M. Obounet
️️️️
Р. Пожег Ванкас
80'
75'
Замена
B. Kovács
️️️️
G. Mim
74'
Желтая карточка
G. Mim
74'
ГОЛ! 0:2!
G. Mim
Пас отдал
Y. Croizet
Замена
G. Jurek
️️️️
Э. Аколатсе
73'
67'
Замена
Y. Croizet
️️️️
A. Mance
Замена
️️️️
Á. Bényei
67'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
67'
Замена
D. Lukács
️️️️
Пернамбуко
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
G. Mim
Пас отдал
D. Németh
22'
Желтая карточка
S. Medgyes
2'
Желтая карточка
D. Németh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
70
Meshack Ubochioma
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
4-2-2-2
12
13
Стефен
3
3
Чорбаджийски
7
Аколатсе
25
20
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
34
11
3-3-4
32
23
41
Эвангелу
4
Варконьи
6
27
Беди
18
18
9
97
9
94
Пожег Ванкас
70
70
94
Пожег Ванкас
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
7
Аколатсе
11
11
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
8
8
98
Пернамбуко
6
11
11
6
9
15
15
9
Остались в запасе
Дьошдьер
Залаэгерсег
30
Карло Сентич
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
70
Meshack Ubochioma
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
70
Meshack Ubochioma
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Дьошдьер - Залаэгерсег
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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