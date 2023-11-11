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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Академия Пушкаша
Уйпешт - Академия Пушкаша: обзор матча 11 ноября 2023
Уйпешт
11.11.2023, суббота, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
1 : 2
Завершен
Академия Пушкаша
15'
P. Ambrose
19'
A. Favorov
90+1'
A. Favorov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Академия Пушкаша
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
A. Favorov
Пас отдал
W. Golla (o.g.)
Замена
Ф. Сасере
️️️️
P. Ambrose
86'
Замена
Л. Мак
️️️️
M. Tajti
86'
Замена
G. Ganea
️️️️
К. Шобот
86'
82'
Замена
J. Puljic
️️️️
J. Plsek
Замена
Т. Киш
️️️️
G. Varga
66'
61'
Замена
Л. Колли
️️️️
Ж. Грубер
61'
Замена
G. Komaromi
️️️️
J. Levi
57'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
Замена
H. Mörschel
️️️️
Т. Холл
55'
35'
Желтая карточка
К. Масейрас
19'
ГОЛ! 1:1!
A. Favorov
ГОЛ! 1:0!
P. Ambrose
Пас отдал
G. Varga
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
21
György Varga
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
49
Branko Pauljević
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
74
Martin Auerbach
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Николич
15
34
Холл
6
29
Оново
21
18
27
Шобот
32
7
49
3-2-5
94
Стронати
18
Надь
33
23
Масейрас
19
23
1
30
Грубер
10
17
Корбу
18
20
Мак
20
Мак
18
34
Холл
8
8
34
Холл
21
7
Киш
7
Киш
21
27
Шобот
32
32
27
Шобот
32
27
Сасере
27
Сасере
32
10
77
77
10
30
Грубер
9
Колли
9
Колли
30
Грубер
23
21
21
23
Остались в запасе
Уйпешт
Академия Пушкаша
31
Zsombor Molnár
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
74
Martin Auerbach
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
31
Zsombor Molnár
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
74
Martin Auerbach
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Уйпешт - Академия Пушкаша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
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