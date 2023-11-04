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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Дьошдьер
Академия Пушкаша - Дьошдьер: обзор матча 04 ноября 2023
Академия Пушкаша
04.11.2023, суббота, 17:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дьошдьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Дьошдьер
83'
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
82'
Замена
F.
️️️️
Р. Пожег Ванкас
82'
Замена
D. Lukács
️️️️
Пернамбуко
71'
Замена
Á. Bényei
️️️️
В. Климович
67'
Замена
M. Obounet
️️️️
Э. Аколатсе
67'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
Замена
J. Puljic
️️️️
Ж. Грубер
66'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Сойсало
66'
Замена
G. Komaromi
️️️️
J. Levi
66'
61'
Желтая карточка
A. Vallejo
Замена
J. Plsek
️️️️
Л. Колли
46'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
43'
Желтая карточка
Ж. Надь
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
9
Ламин Колли
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
4-1-5
94
Стронати
18
Надь
19
23
Масейрас
20
Сойсало
14
30
Грубер
10
17
Корбу
1
3-1-2-4
12
3
Чорбаджийски
7
Аколатсе
13
Стефен
25
98
Пернамбуко
94
Пожег Ванкас
11
50
17
Климович
34
30
Грубер
21
21
30
Грубер
9
Колли
23
23
9
Колли
20
Сойсало
11
11
20
Сойсало
10
77
77
10
17
Климович
20
20
17
Климович
7
Аколатсе
70
70
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
8
8
98
Пернамбуко
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
94
Пожег Ванкас
37
37
94
Пожег Ванкас
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Дьошдьер
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
30
Карло Сентич
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Академия Пушкаша - Дьошдьер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Информация о матче
Главный судья:
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