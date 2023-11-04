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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Уйпешт
Фехервар - Уйпешт: обзор матча 04 ноября 2023
Фехервар
04.11.2023, суббота, 20:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
2 : 1
Завершен
Уйпешт
80'
Л. Кастрати
89'
М. Карамоко
8'
P. Ambrose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Уйпешт
90'
+2
Замена
K. Simon
️️️️
К. Шобот
90'
+2
Замена
Л. Мак
️️️️
H. Mörschel
90'
+2
Замена
G. Ganea
️️️️
Т. Киш
90'
+2
Замена
Ф. Сасере
️️️️
В. Оново
Замена
Ч. Шпандлер
️️️️
С. Шен
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Карамоко
89'
Замена
М. Карамоко
️️️️
L. Szabo
88'
Желтая карточка
Л. Кастрати
85'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
81'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастрати
Пас отдал
С. Шен
80'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Беше
61'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Флорес
61'
49'
Желтая карточка
P. Ambrose
39'
Желтая карточка
M. Tajti
Желтая карточка
С. Шен
39'
32'
Желтая карточка
M. Kosanović
8'
ГОЛ! 0:1!
P. Ambrose
Пас отдал
H. Mörschel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
77
Matyas Katona
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
32
Peter Ambrose
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Уйпешт
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
3-3-1-4
33
Беше
31
Серафимов
44
10
Кристенсен
1
Тот
20
Флорес
17
Шен
77
14
Чонгваи
19
Кодро
17
3-1-2-2-2
1
Николич
15
34
Холл
62
Кастрати
29
Оново
18
8
27
Шобот
7
Киш
49
32
17
Шен
4
Шпандлер
4
Шпандлер
17
Шен
20
Флорес
13
Калмар
13
Калмар
20
Флорес
33
Беше
10
Кастрати
10
Кастрати
33
Беше
17
9
Карамоко
9
Карамоко
17
8
20
Мак
20
Мак
8
7
Киш
32
32
7
Киш
29
Оново
27
Сасере
27
Сасере
29
Оново
27
Шобот
7
7
27
Шобот
Остались в запасе
Фехервар
Уйпешт
51
Roland Gergely
ВР
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Фехервар - Уйпешт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Главный судья:
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