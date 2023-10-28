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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Дьошдьер
Фехервар - Дьошдьер: обзор матча 28 октября 2023
Фехервар
28.10.2023, суббота, 15:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
4 : 0
Завершен
Дьошдьер
41'
Т. Кристенсен
45+1'
К. Кодро
82'
Л. Кастрати
83'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Дьошдьер
Замена
М. Карамоко
️️️️
К. Кодро
87'
Замена
M. Berki
️️️️
С. Шен
87'
86'
Вторая желтая
C. Szatmári
ГОЛ! 4:0!
К. Кодро
Пас отдал
Т. Кристенсен
83'
ГОЛ! 3:0!
Л. Кастрати
Пас отдал
M. Katona
82'
Замена
R. Pinto
️️️️
M. Katona
82'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
L. Szabo
78'
71'
Желтая карточка
А. Кампецис
69'
Вторая желтая
D. Farkaš
67'
Замена
D. Lukács
️️️️
Э. Аколатсе
67'
Замена
G. Jurek
️️️️
Пернамбуко
60'
Желтая карточка
Э. Аколатсе
50'
Желтая карточка
D. Farkaš
46'
Замена
D. Farkaš
️️️️
D. Gera
46'
Замена
G. Holdampf
️️️️
В. Климович
46'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
45'
+7
Желтая карточка
C. Szatmári
ГОЛ! 2:0!
К. Кодро
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Кристенсен
Пас отдал
С. Шен
41'
Желтая карточка
Б. Тот
33'
Желтая карточка
С. Шен
33'
16'
Желтая карточка
D. Gera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
50
Alex Vallejo
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
25
Gergő Holdampf
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
3-3-1-4
31
Серафимов
44
33
Беше
1
Тот
20
Флорес
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
77
17
19
Кодро
4-2-4
12
3
6
7
Аколатсе
13
Стефен
98
Пернамбуко
94
Пожег Ванкас
11
34
17
Климович
50
77
21
21
77
17
10
Кастрати
10
Кастрати
17
17
Шен
17
17
17
Шен
19
Кодро
9
Карамоко
9
Карамоко
19
Кодро
11
72
72
11
17
Климович
25
25
17
Климович
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
7
Аколатсе
8
8
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
11
11
98
Пернамбуко
Остались в запасе
Фехервар
Дьошдьер
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Фехервар - Дьошдьер
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Информация о матче
Главный судья:
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