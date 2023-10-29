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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Кишварда
Пакш - Кишварда: обзор матча 29 октября 2023
Пакш
29.10.2023, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кишварда
16'
J. Szabó
45+3'
J. Windecker
74'
N. Balogh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Кишварда
Желтая карточка
Б. Ленжер
90'
+4
90'
Замена
Á. Czékus
️️️️
B. Melnyk
Замена
А. Осват
️️️️
E. Silye
83'
74'
ГОЛ! 2:1!
N. Balogh
73'
Замена
R. Stefan
️️️️
J. Navrátil
Замена
Б. Сабо
️️️️
A. Skribek
67'
Замена
D. Böde
️️️️
Я. Хан
67'
53'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Д. Камай
Пенальти не реализован!
Я. Хан
52'
46'
Замена
E. Alic
️️️️
K. Vida
46'
Замена
Б. Николов
️️️️
R. Makowski
ГОЛ! 2:0!
J. Windecker
45'
+3
26'
Желтая карточка
B. Melnyk
ГОЛ! 1:0!
J. Szabó
Пас отдал
Б. Ленжер
16'
2'
Желтая карточка
K. Vida
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
9
R. Makowski
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
8
Бобан Николов
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
3-2-2-3
1
Саппанош
20
2
30
14
24
Ленжер
22
21
9
Хан
7
26
3-1-2-4
1
4
Ципетич
3
Йовичич
15
14
23
Этвеш
10
Камай
20
10
17
9
14
14
Осват
14
Осват
14
7
80
Сабо
80
Сабо
7
9
Хан
13
13
9
Хан
20
44
44
20
9
8
Николов
8
Николов
9
10
Камай
14
14
10
Камай
10
2
2
10
14
17
17
14
Остались в запасе
Пакш
Кишварда
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Пакш - Кишварда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Информация о матче
Главный судья:
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