Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Уйпешт
Ференцварош - Уйпешт: обзор матча 29 октября 2023
Ференцварош
29.10.2023, воскресенье, 20:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
3 : 0
Завершен
Уйпешт
28'
А. Пешич
70'
М. Абена
74'
М. Абу Фани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Уйпешт
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
А. Пешич
88'
Замена
А. Эсити
️️️️
М. Абу Фани
88'
Замена
А. Гояк
️️️️
К. Закариассен
83'
82'
Желтая карточка
M. Kosanović
80'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
К. Шобот
80'
Замена
G. Ganea
️️️️
P. Ambrose
ГОЛ! 3:0!
М. Абу Фани
74'
73'
Замена
Л. Мак
️️️️
H. Mörschel
73'
Замена
K. Simon
️️️️
Т. Киш
ГОЛ! 2:0!
М. Абена
Пас отдал
М. Абу Фани
70'
62'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
K. Tamás
53'
Желтая карточка
Т. Холл
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Ботка
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
К. Лизтес
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Пешич
28'
Желтая карточка
К. Лизтес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Уйпешт
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
4-3-1-2
1
Варга
21
Ботка
3
Ммае
14
Абена
2
Уинго
15
Абу Фани
25
Макрецкис
16
Закариассен
76
Лизтес
8
Пешич
18
Квабена
3-1-2-2-3
15
34
Холл
22
29
Оново
8
18
27
Шобот
7
Киш
32
23
49
76
Лизтес
10
Маркиньос
10
Маркиньос
76
Лизтес
21
Ботка
2
Рамирес
2
Рамирес
21
Ботка
15
Абу Фани
13
Эсити
13
Эсити
15
Абу Фани
16
Закариассен
14
Гояк
14
Гояк
16
Закариассен
8
Пешич
93
Нгуэн
93
Нгуэн
8
Пешич
22
62
Кастрати
62
Кастрати
22
8
20
Мак
20
Мак
8
7
Киш
7
7
7
Киш
32
32
32
32
27
Шобот
27
Сасере
27
Сасере
27
Шобот
Остались в запасе
Ференцварош
Уйпешт
29
Дьердь Шекси
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Ференцварош - Уйпешт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Ференцварош
Уйпешт
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+