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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Пакш
Кечкемет - Пакш: обзор матча 07 октября 2023
Кечкемет
07.10.2023, суббота, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
1 : 1
Завершен
Пакш
69'
А. Осват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Пакш
Замена
D. Zsótér
️️️️
К. Хорват
90'
+2
79'
Замена
B. Balogh
️️️️
Z. Haraszti
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Осват
67'
Желтая карточка
K. Papp
Замена
M. Zeke
️️️️
M. Leoni
63'
62'
Замена
Я. Хан
️️️️
Н. Кеньвеш
Желтая карточка
С. Шуходовски
56'
41'
Желтая карточка
А. Осват
28'
Замена
А. Осват
️️️️
E. Silye
24'
Желтая карточка
П. Саппанош
Желтая карточка
B. Tóth
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
16
Levente Vágó
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
14
Erik Silye
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
4-1-3-2
20
4
22
Салаи
20
15
32
Месхи
16
13
Шуходовски
11
Хорват
29
9
3-2-2-3
1
Саппанош
20
2
30
14
3
22
21
10
15
Кеньвеш
26
20
20
20
20
11
Хорват
27
27
11
Хорват
14
14
Осват
14
Осват
14
10
8
8
10
15
Кеньвеш
9
Хан
9
Хан
15
Кеньвеш
Остались в запасе
Кечкемет
Пакш
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Кечкемет - Пакш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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