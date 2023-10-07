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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Залаэгерсег
Мезекевешд - Залаэгерсег: обзор матча 07 октября 2023
Мезекевешд
07.10.2023, суббота, 13:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
1 : 2
Завершен
Залаэгерсег
67'
С. Эвангелу (АГ)
34'
A. Mance
85'
A. Mance
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Залаэгерсег
Желтая карточка
M. Brtan
90'
Замена
Т. Шери
️️️️
S. Vajda
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
A. Mance
Желтая карточка
B. Cseke
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Эвангелу
67'
64'
Замена
A. Huszti
️️️️
Т. Тодороски
Замена
S. Filip
️️️️
A. Nahirnij
64'
Замена
R. Lehoczky
️️️️
Д. Бабунски
64'
Замена
G. Molnár
️️️️
Й. Захари
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
A. Mance
Пас отдал
Б. Беди
Замена
M. Brtan
️️️️
B. Illes
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
26
Йоанн Захари
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
6
Balint Illes
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
27
Бенце Беди
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
8
Norbert Szendrei
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
3-5-3
26
Захари
21
71
94
6
Бабунски
6
77
72
9
Дражич
17
1
4-2-4
95
30
Тодороски
21
23
41
Эвангелу
27
Беди
18
9
50
15
8
6
Бабунски
5
5
6
Бабунски
71
70
70
71
6
20
20
6
77
24
Шери
24
Шери
77
26
Захари
16
16
26
Захари
30
Тодороски
18
18
30
Тодороски
Остались в запасе
Мезекевешд
Залаэгерсег
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
32
Dávid Dombó
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Остались в запасе
32
Dávid Dombó
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Мезекевешд - Залаэгерсег
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
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Залаэгерсег
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
2022.02.13 21:17
5
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
2022.02.13 21:17
5
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
2017.10.05 21:59
8
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