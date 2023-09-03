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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Академия Пушкаша
Мезекевешд - Академия Пушкаша: обзор матча 03 сентября 2023
Мезекевешд
03.09.2023, воскресенье, 15:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
1 : 3
Завершен
Академия Пушкаша
13'
С. Дражич
77'
М. Сойсало
86'
Ж. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Академия Пушкаша
Замена
A. Nahirnij
️️️️
S. Filip
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Грубер
85'
Замена
G. Ominger
️️️️
J. Levi
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Сойсало
Замена
B. Cseke
️️️️
B. Illes
72'
Замена
Т. Шери
️️️️
G. Molnár
72'
69'
Желтая карточка
М. Корбу
65'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
G. Komaromi
Желтая карточка
И. Бериашвили
60'
53'
Желтая карточка
G. Komaromi
46'
Замена
М. Корбу
️️️️
A. Favorov
46'
Замена
М. Сойсало
️️️️
B. Batik
30'
Желтая карточка
B. Batik
Желтая карточка
S. Filip
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Дражич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
6
Balint Illes
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
3-2-5
4
Бериашвили
70
26
Захари
72
6
1
9
Дражич
16
17
7
Салаи
4-5
94
Стронати
33
19
22
14
9
Колли
77
5
23
70
71
71
70
6
94
94
6
6
Бабунски
6
Бабунски
16
24
Шери
24
Шери
16
5
20
Сойсало
20
Сойсало
5
19
17
Корбу
17
Корбу
19
10
30
30
10
77
30
Грубер
30
Грубер
77
Остались в запасе
Мезекевешд
Академия Пушкаша
1
Адам Ковачик
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
20
M. Brtan
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
26
Ádám Umathum
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
20
M. Brtan
ЦФ
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Мезекевешд - Академия Пушкаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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