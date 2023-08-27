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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Мезекевешд
Фехервар - Мезекевешд: обзор матча 27 августа 2023
Фехервар
27.08.2023, воскресенье, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мезекевешд
82'
L. Szabo
90+4'
Л. Кастрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Мезекевешд
Желтая карточка
Л. Кастрати
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастрати
90'
+4
Замена
K. Larsen
️️️️
С. Шен
90'
+2
84'
Желтая карточка
M. Brtan
ГОЛ! 1:0!
L. Szabo
82'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Т. Кристенсен
80'
72'
Замена
R. Lehoczky
️️️️
C. Gomis
72'
Замена
Т. Шери
️️️️
Д. Бабунски
Замена
Б. Беше
️️️️
M. Katona
71'
Замена
L. Szabo
️️️️
М. Карамоко
71'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
А. Фиола
71'
46'
Замена
B. Illes
️️️️
G. Molnár
17'
Желтая карточка
И. Бериашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Мезекевешд
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
16
Gábor Molnár
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
L. Szabo
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
24
Тамаш Шери
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
3-3-1-4
5
Фиола
31
Серафимов
4
Шпандлер
1
Тот
13
Калмар
10
Кристенсен
17
Шен
19
Кодро
14
Чонгваи
77
9
Карамоко
3-2-5
71
4
Бериашвили
70
72
6
Бабунски
78
1
17
20
9
Дражич
17
Шен
3
3
17
Шен
77
33
Беше
33
Беше
77
10
Кристенсен
20
Флорес
20
Флорес
10
Кристенсен
5
Фиола
10
Кастрати
10
Кастрати
5
Фиола
9
Карамоко
17
17
9
Карамоко
78
5
5
78
16
6
6
16
6
Бабунски
24
Шери
24
Шери
6
Бабунски
Остались в запасе
Фехервар
Мезекевешд
51
Roland Gergely
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
94
Benjámin Cseke
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
94
Benjámin Cseke
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Фехервар - Мезекевешд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
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