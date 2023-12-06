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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Ференцварош
Мезекевешд - Ференцварош: обзор матча 06 декабря 2023
Мезекевешд
06.12.2023, среда, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
0 : 2
Завершен
Ференцварош
12'
К. Закариассен
71'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Ференцварош
90'
Желтая карточка
М. Абу Фани
88'
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
️️️️
Д. Бабунски
85'
83'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Чивич
83'
Замена
П. Барат
️️️️
М. Бешич
71'
ГОЛ! 0:2!
Маркиньос
70'
Замена
Ч. Макрецкис
️️️️
А. Гояк
Замена
R. Ugrai
️️️️
Т. Шери
66'
62'
Замена
А. Пешич
️️️️
К. Лизтес
61'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Катона
58'
Желтая карточка
К. Закариассен
52'
Желтая карточка
И. Аанеба
Желтая карточка
S. Vajda
40'
Желтая карточка
C. Gomis
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Маркиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
24
Тамаш Шери
(К)
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
9
Zalán Kállai
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
2-4-5
4
Бериашвили
21
72
94
6
Бабунски
77
78
9
Дражич
24
Шери
16
1
4-1-1-3-1
90
Дибус
44
Аанеба
2
Уинго
26
Сиссе
77
Чивич
17
Бешич
16
Закариассен
55
Катона
76
Лизтес
10
Маркиньос
14
Гояк
24
Шери
10
10
24
Шери
77
Чивич
2
Рамирес
2
Рамирес
77
Чивич
14
Гояк
25
Макрецкис
25
Макрецкис
14
Гояк
17
Бешич
88
Барат
88
Барат
17
Бешич
55
Катона
15
Абу Фани
15
Абу Фани
55
Катона
76
Лизтес
8
Пешич
8
Пешич
76
Лизтес
Остались в запасе
Мезекевешд
Ференцварош
1
Адам Ковачик
ВР
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
9
Zalán Kállai
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
14
Aleksandr Karnitskiy
ЦП
9
Zalán Kállai
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Мезекевешд - Ференцварош
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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