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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Дьошдьер
Залаэгерсег - Дьошдьер: обзор матча 18 августа 2023
Залаэгерсег
18.08.2023, пятница, 21:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
1 : 3
Завершен
Дьошдьер
26'
Г. Биток Стефен
71'
D. Lukács
90'
Пернамбуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Дьошдьер
90'
ГОЛ! 0:3!
Пернамбуко
Пас отдал
B. Bárdos
83'
Замена
A. Lőrinczy
️️️️
D. Lukács
76'
Замена
Á. Bényei
️️️️
G. Holdampf
Замена
B. Kovács
️️️️
O. Safronov
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
D. Lukács
Замена
D. Németh
️️️️
M. Tajti
68'
66'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
В. Климович
66'
Замена
M. Jurina
️️️️
B. Edomwonyi
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Биток Стефен
Пас отдал
D. Gera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
2-3-5
55
Сенко
4
Мокши
44
6
18
18
9
33
8
12
18
3-1-1-5
30
Сентич
6
3
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
11
50
8
34
17
Климович
33
11
11
33
18
97
97
18
17
Климович
7
Аколатсе
7
Аколатсе
17
Климович
8
8
8
8
25
20
20
25
34
11
11
34
Остались в запасе
Залаэгерсег
Дьошдьер
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
8
István Soltész
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Залаэгерсег - Дьошдьер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
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