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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Академия Пушкаша
Ференцварош - Академия Пушкаша: обзор матча 13 августа 2023
Ференцварош
13.08.2023, воскресенье, 19:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
1 : 2
Завершен
Академия Пушкаша
90+5'
К. Лизтес
12'
W. Golla (o.g.)
29'
J. Plsek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Академия Пушкаша
ГОЛ! 1:2!
К. Лизтес
90'
+5
90'
+3
Замена
Ж. Грубер
️️️️
J. Plsek
84'
Желтая карточка
T. Markek
79'
Замена
A. Favorov
️️️️
Л. Колли
75'
Желтая карточка
B. Ormonde-Ottewill
Замена
Ч. Макрецкис
️️️️
Г. Уинго
66'
65'
Желтая карточка
Л. Колли
Желтая карточка
И. Сиссе
65'
64'
Замена
G. Komaromi
️️️️
L. Slagveer
64'
Замена
️️️️
J. Levi
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
56'
54'
Желтая карточка
R. Szolnoki
Замена
М. Абу Фани
️️️️
П. Барат
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
О. Квабена
46'
Замена
Б. Варга
️️️️
Б. Катона
46'
Замена
К. Закариассен
️️️️
М. Кнустер
46'
34'
Желтая карточка
L. Slagveer
29'
ГОЛ! 0:2!
J. Plsek
Пас отдал
М. Корбу
18'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
12'
ГОЛ! 0:1!
W. Golla (o.g.)
Пас отдал
J. Levi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
10
Jonathan Levi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
3-2-2-2-1
90
Дибус
26
Сиссе
3
Ммае
5
Кнустер
2
Рамирес
2
Уинго
88
Барат
5
Бен Ромдан
76
Лизтес
55
Катона
18
Квабена
3-5
94
Стронати
33
22
23
1
5
14
17
Корбу
88
Барат
15
Абу Фани
15
Абу Фани
88
Барат
2
Уинго
25
Макрецкис
25
Макрецкис
2
Уинго
5
Кнустер
16
Закариассен
16
Закариассен
5
Кнустер
55
Катона
19
Варга
19
Варга
55
Катона
18
Квабена
14
Траоре
14
Траоре
18
Квабена
9
Колли
19
19
9
Колли
23
30
Грубер
30
Грубер
23
11
77
77
11
Остались в запасе
Ференцварош
Академия Пушкаша
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Робби Кин
26
Ádám Umathum
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Ференцварош - Академия Пушкаша
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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