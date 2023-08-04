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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Уйпешт
Академия Пушкаша - Уйпешт: обзор матча 04 августа 2023
Академия Пушкаша
04.08.2023, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
3 : 3
Завершен
Уйпешт
40'
J. Levi
32'
M. Ljujic (П)
46'
M. Ljujic
63'
M. Ljujic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Уйпешт
Замена
G. Ominger
️️️️
J. Levi
90'
+1
Желтая карточка
B. Ormonde-Ottewill
78'
Замена
G. Komaromi
️️️️
J. Plsek
77'
Желтая карточка
R. Szolnoki
75'
71'
Замена
K. Simon
️️️️
G. Ganea
63'
ГОЛ! 1:3!
M. Ljujic
Пас отдал
G. Ganea
54'
Желтая карточка
K. Tamás
46'
ГОЛ! 1:2!
M. Ljujic
Пас отдал
H. Mörschel
46'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
Т. Киш
46'
Замена
H. Mörschel
️️️️
Л. Мак
ГОЛ! 1:1!
J. Levi
40'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Ljujic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
29
Винсент Оново
ОП
49
Branko Pauljević
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
8
Heinz Mörschel
ЦП
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
4-5
94
Стронати
22
33
23
Масейрас
17
Корбу
9
Колли
11
23
5
3-2-1-4
1
Николич
34
Холл
6
22
20
Мак
29
Оново
7
Киш
32
32
88
49
10
30
30
10
23
77
77
23
20
Мак
8
8
20
Мак
32
7
7
32
7
Киш
27
Сасере
27
Сасере
7
Киш
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Уйпешт
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Остались в запасе
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Академия Пушкаша - Уйпешт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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