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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Чукарички
Явор - Чукарички: обзор матча 10 декабря 2023
Явор
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Чукарички
55'
Р. Босич
8'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Чукарички
90'
+3
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
Л. Аджич
Замена
Л. Раткович
️️️️
L. Gojković
90'
+1
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
77'
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
77'
Желтая карточка
S. Milošević
74'
74'
Желтая карточка
Л. Суботич
Желтая карточка
T. Petrović
72'
Желтая карточка
L. Gojković
70'
59'
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
В. Йованович
ГОЛ! 1:1!
Р. Босич
Пас отдал
I. Tanko
55'
Желтая карточка
Р. Босич
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
Đ. Ivanović
Желтая карточка
D. Dolmagić
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
37
Petar Gigic
(К)
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Чукарички
15
Лука Суботич
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
4-4-2
98
13
3
11
15
Копитович
19
9
18
31
12
Босич
37
2-4-5
15
Суботич
33
Йованович
7
9
9
Аджич
24
Станкович
9
14
Ковач
45
14
24
31
19
19
31
37
27
27
37
18
27
Раткович
27
Раткович
18
33
Йованович
14
Ковачевич
14
Ковачевич
33
Йованович
9
Аджич
72
72
9
Аджич
Остались в запасе
Явор
Чукарички
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Стефан Томович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Стефан Томович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Явор - Чукарички
5
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
9
5
Офсайды
1
1
Количество передач
195
192
Сейвы
1
3
Точность передач %
70
72
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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