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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Напредак
Войводина - Напредак: обзор матча 11 декабря 2023
Войводина
11.12.2023, понедельник, 20:30
Сербия. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Напредак
34'
М. Лазаревич
45+1'
А. Радулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Напредак
Желтая карточка
Ф. Малбашич
84'
Замена
С. Вукич
️️️️
А. Вуканович
78'
54'
Замена
M. Bojović
️️️️
Đ. Jovanović
49'
Желтая карточка
N. Đeković
46'
Замена
D. Stoiljković
️️️️
F. Jovic
Замена
У. Николич
️️️️
M. Índio
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Радулович
Пас отдал
M. Índio
45'
+1
35'
Желтая карточка
F. Jovic
ГОЛ! 1:0!
М. Лазаревич
Пас отдал
Д. Зукич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
1-2-2-5
25
Царевич
33
22
25
15
Гиорбелидзе
29
Малбашич
49
Радулович
88
10
Зукич
9
Вуканович
50
Лазаревич
3-4-4
22
25
23
4
27
23
7
14
88
17
19
25
72
Николич
72
Николич
25
9
Вуканович
9
Вукич
9
Вукич
9
Вуканович
14
33
33
14
88
89
89
88
Остались в запасе
Войводина
Напредак
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Vladimir Savić
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
6
Синиша Таньга
ЦП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Войводина - Напредак
1
2
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
274
157
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
0
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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