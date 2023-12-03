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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Раднички 1923
Чукарички - Раднички 1923: обзор матча 03 декабря 2023
Чукарички
03.12.2023, воскресенье, 15:00
Сербия. Суперлига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Раднички 1923
8'
Đ. Ivanović
35'
Л. Аджич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Раднички 1923
88'
Желтая карточка
B. Milošević
Желтая карточка
I. Mame Ndiaye
85'
84'
Желтая карточка
I. Jude Anthony
Замена
Л. Сингх
️️️️
Л. Аджич
62'
59'
Замена
M. Gluščević
️️️️
С. Чолович
59'
Замена
B. Milošević
️️️️
M. Vidović
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
Đ. Ivanović
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Аджич
35'
34'
Желтая карточка
L. Pecelj
ГОЛ! 1:0!
Đ. Ivanović
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
15
Лука Суботич
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
25
Miloš Vidović
(К)
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Чукарички
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Раднички 1923
71
Matija Gluščević
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
2-4-5
15
Суботич
33
Йованович
24
Станкович
9
9
Аджич
7
45
24
9
14
Ковач
14
3-4-3
26
20
32
14
25
55
Чолович
10
27
9
9
Алексич
16
9
Аджич
11
Сингх
11
Сингх
9
Аджич
9
72
72
9
55
Чолович
71
71
55
Чолович
25
13
13
25
Остались в запасе
Чукарички
Раднички 1923
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Остались в запасе
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Остались в запасе
18
Nikola Grbović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Чукарички - Раднички 1923
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
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