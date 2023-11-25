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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - ТСЦ Бачка Топола
Партизан - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 25 ноября 2023
Партизан
25.11.2023, суббота, 20:30
Сербия. Суперлига, 16 тур
0 : 3
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
3'
А. Чиркович
33'
М. Радин
49'
У. Милованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - ТСЦ Бачка Топола
86'
Замена
Б. Шош
️️️️
А. Чиркович
Замена
С. Баждар
️️️️
А. Калулу
76'
Желтая карточка
С. Маркович
50'
49'
ГОЛ! 0:3!
У. Милованович
Замена
А. Стойкович
️️️️
А. Филипович
46'
Замена
К. Мениг
️️️️
F. Kanoute
46'
35'
Желтая карточка
М. Радин
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Радин
Желтая карточка
А. Филипович
23'
Желтая карточка
А. Калулу
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Чиркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
6
F. Kanoute
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Янко Евремович
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
3-1-4-2
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
6
Филипович
10
Натхо
15
Калулу
11
Жахид
23
Николич
6
3-2-3-1-1
30
Илич
15
Калушич
44
Стойич
4
Крстич
44
Цветкович
3
Петрович
19
Милосавлевич
35
Джаковац
7
Радин
32
Чиркович
18
Милованович
6
11
Мениг
11
Мениг
6
6
Филипович
2
Стойкович
2
Стойкович
6
Филипович
15
Калулу
9
Баждар
9
Баждар
15
Калулу
32
Чиркович
88
Шош
88
Шош
32
Чиркович
Остались в запасе
Партизан
ТСЦ Бачка Топола
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Партизан - ТСЦ Бачка Топола
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
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ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
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