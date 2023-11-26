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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Чукарички
Раднички - Чукарички: обзор матча 26 ноября 2023
Раднички
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Чукарички
47'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Чукарички
87'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Đ. Ivanović
85'
Желтая карточка
N. Filipovic
Замена
N. Vlajković
️️️️
F. Frei
65'
64'
Желтая карточка
Л. Суботич
Замена
L. Jovanović
️️️️
М. Скрбич
58'
Замена
S. Cvetković
️️️️
A. Pejovic
58'
Замена
S. Marjanović
️️️️
Н. Белакович
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
Đ. Ivanović
Желтая карточка
M. Yamkam
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
9
S. Petrov
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Чукарички
15
Лука Суботич
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Nenad Filipovic
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
2
Nikola Vlajković
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Чукарички
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
2-2-1-5
12
Росич
3
55
77
21
10
Белакович
23
25
Скрбич
20
28
9
2-3-5
15
Суботич
33
Йованович
24
Станкович
7
9
44
9
5
14
45
20
2
2
20
28
26
26
28
10
Белакович
10
10
10
Белакович
25
Скрбич
50
50
25
Скрбич
9
9
Аджич
9
Аджич
9
Остались в запасе
Раднички
Чукарички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Раднички - Чукарички
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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