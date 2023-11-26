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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Напредак
Железничар - Напредак: обзор матча 26 ноября 2023
Железничар
26.11.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Напредак
61'
V. Stankovic
63'
D. Grgić
12'
U. Ljubomirac
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Напредак
Замена
Д. Крайсник
️️️️
D. Grgić
84'
Желтая карточка
С. Йованович
74'
74'
Желтая карточка
S. Jovanović
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Pantelić
72'
Замена
С. Йованович
️️️️
Л. Романич
66'
Желтая карточка
D. Pantelić
65'
64'
Замена
M. Bojović
️️️️
Đ. Jovanović
ГОЛ! 2:1!
D. Grgić
Пас отдал
S. Hajdin
63'
ГОЛ! 1:1!
V. Stankovic
61'
55'
Замена
D. Stoiljković
️️️️
F. Jovic
54'
Желтая карточка
N. Vukajlović
Замена
М. Гайич
️️️️
B. Balaz
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
U. Ljubomirac
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
3-3-1-3
89
33
33
44
14
10
25
9
Романич
17
6
26
3-4-4
22
25
23
4
27
23
7
88
17
14
19
26
55
Гайич
55
Гайич
26
25
15
Крайсник
15
Крайсник
25
10
18
18
10
9
Романич
90
Йованович
90
Йованович
9
Романич
14
14
14
33
33
14
88
89
89
88
Остались в запасе
Железничар
Напредак
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
1
Vladimir Savić
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Железничар - Напредак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
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1
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2024.05.03 23:11
2
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
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Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
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