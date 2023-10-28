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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Железничар
Радник - Железничар: обзор матча 28 октября 2023
Радник
28.10.2023, суббота, 16:00
Сербия. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Железничар
49'
A. Đorđević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Железничар
90'
Желтая карточка
B. Knežević
80'
Замена
S. Purtić
️️️️
D. Pantelić
Замена
A. Milić
️️️️
V. Mitošević
78'
Замена
M. Stojanovic
️️️️
H. Hajdarević
78'
Желтая карточка
P. Kunić
72'
61'
Желтая карточка
D. Susnjar
59'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
59'
Замена
D. Susnjar
️️️️
Л. Романич
Замена
P. Kunić
️️️️
M. Vranjanin
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
A. Đorđević
Пас отдал
I. Lakićević
Желтая карточка
S. Kocić
45'
Желтая карточка
F. Jović
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
1-2-5
99
9
37
4
19
18
17
4
11
3-3-1-3
89
33
44
33
14
25
10
9
Романич
26
6
17
19
23
23
19
6
93
93
6
4
24
24
4
10
22
22
10
15
Крайсник
15
Крайсник
25
18
18
25
9
Романич
14
14
9
Романич
Остались в запасе
Радник
Железничар
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Радник - Железничар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Информация о матче
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2
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