Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Явор
Црвена Звезда - Явор: обзор матча 21 октября 2023
Црвена Звезда
21.10.2023, суббота, 19:30
Сербия. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Явор
55'
П. Олаинка
52'
Н. Джига (АГ)
65'
Р. Босич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Явор
90'
Желтая карточка
Б. Копитович
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
К. Гуелор Канга
78'
76'
Замена
J. Amuzu Kofi
️️️️
B. Loue
Замена
А. Катай
️️️️
М. Стаменич
67'
67'
Замена
S. Milošević
️️️️
T. Petrović
65'
ГОЛ! 1:2!
Р. Босич
Пас отдал
L. Gojković
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
55'
53'
Замена
Р. Босич
️️️️
E. Silva
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Джига
40'
Желтая карточка
T. Petrović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
3-3-3-1
18
Глазер
18
Неделькович
15
Драгович
34
Джига
6
Стаменич
8
Канга
22
Мияилович
99
Олаинка
4
Иванич
37
Лучич
27
Ндиайе
3-2-4-1
98
15
Копитович
22
6
13
3
Милетич
19
31
18
19
27
8
Канга
16
Ин Бом
16
Ин Бом
8
Канга
6
Стаменич
10
Катай
10
Катай
6
Стаменич
31
11
11
31
19
12
Босич
12
Босич
19
27
25
25
27
Остались в запасе
Црвена Звезда
Явор
40
Никола Васильевич
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Црвена Звезда - Явор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Явор
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+