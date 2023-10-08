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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Црвена Звезда
Раднички 1923 - Црвена Звезда: обзор матча 08 октября 2023
Раднички 1923
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Сербия. Суперлига, 11 тур
3 : 4
Завершен
Црвена Звезда
21'
M. Gluščević
38'
Ч. Жоффри
90+3'
L. Zorić
29'
П. Олаинка
33'
П. Олаинка
44'
М. Иванич
67'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Црвена Звезда
ГОЛ! 3:4!
L. Zorić
90'
+3
84'
Желтая карточка
Н. Милунович
83'
Замена
Н. Милунович
️️️️
С. Мияилович
75'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Ш. Ндиайе
75'
Замена
А. Катай
️️️️
М. Иванич
68'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Х. Ин Бом
68'
Замена
М. Дегенек
️️️️
О. Букари
67'
ГОЛ! 2:4!
М. Иванич
Замена
N. Tomić
️️️️
M. Gluščević
53'
50'
Желтая карточка
Н. Джига
44'
ГОЛ! 2:3!
М. Иванич
ГОЛ! 2:2!
Ч. Жоффри
38'
33'
ГОЛ! 1:2!
П. Олаинка
29'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
Пас отдал
Ш. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
M. Gluščević
Пас отдал
M. Ristic
21'
5'
Желтая карточка
С. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
6
Andrija Radovanović
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Раднички 1923
13
Branislav Milošević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-4-3
26
20
29
71
27
55
Чолович
6
3
19
15
99
Жоффри
2-3-3-2
18
Глазер
34
Джига
15
Драгович
16
Ин Бом
8
Канга
22
Мияилович
14
Букари
4
Иванич
37
Лучич
27
Ндиайе
99
Олаинка
5
5
71
80
80
71
22
Мияилович
19
Милунович
19
Милунович
22
Мияилович
14
Букари
5
Дегенек
5
Дегенек
14
Букари
16
Ин Бом
6
Стаменич
6
Стаменич
16
Ин Бом
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
27
Ндиайе
11
Крассо
11
Крассо
27
Ндиайе
Остались в запасе
Раднички 1923
Црвена Звезда
13
Branislav Milošević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
13
Branislav Milošević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Раднички 1923 - Црвена Звезда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
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