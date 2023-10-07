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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Младост
Партизан - Младост: обзор матча 07 октября 2023
Партизан
07.10.2023, суббота, 19:30
Сербия. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Младост
57'
Б. Натхо (П)
70'
Г. Жахид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Младост
Замена
Н. Трифунович
️️️️
А. Калулу
82'
Замена
С. Баждар
️️️️
Г. Жахид
82'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
75'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
75'
73'
Замена
M. Mirić
️️️️
P. Friday (pen.)
ГОЛ! 2:0!
Г. Жахид
Пас отдал
М. Салданья
70'
Замена
К. Северина
️️️️
Б. Натхо
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
57'
10'
Желтая карточка
Д. Моллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
12
Milan Joksimović
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
19
Дональд Моллс
ОП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
70
Marko Mirić
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
3-1-3-3
1
Йованович
5
Антич
6
Илич
15
Маркович
17
Белич
15
Калулу
11
Жахид
10
Натхо
2
Стойкович
6
20
Салданья
3-1-2-1-3
1
Стаменкович
12
4
35
19
Моллс
17
8
Величкович
33
Удовичич
8
9
Сремчевич
45
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
15
Калулу
32
Трифунович
32
Трифунович
15
Калулу
11
Жахид
9
Баждар
9
Баждар
11
Жахид
10
Натхо
34
Северина
34
Северина
10
Натхо
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
45
70
70
45
Остались в запасе
Партизан
Младост
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Гордан Петрич
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Партизан - Младост
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
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