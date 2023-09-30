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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - ТСЦ Бачка Топола
Младост - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 30 сентября 2023
Младост
30.09.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
90+2'
J. Tumbasević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - ТСЦ Бачка Топола
ГОЛ! 1:0!
J. Tumbasević
90'
+2
85'
Замена
Н. Кувельич
️️️️
М. Радин
78'
Желтая карточка
А. Чиркович
Замена
Ж. Удовичич
️️️️
N. Leković
70'
68'
Замена
А. Чиркович
️️️️
П. Станич
Желтая карточка
N. Ćirković
58'
Желтая карточка
M. Tomić
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
4
Ivan Milošević
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
3-2-2-3
1
Стаменкович
12
30
16
35
4
17
8
Величкович
8
42
45
3-2-2-3
1
Шимич
17
Антонич
44
Стойич
15
Калушич
44
Цветкович
3
Петрович
7
Радин
35
Джаковац
8
Йованович
14
Станич
27
Пантович
35
33
Удовичич
33
Удовичич
35
7
Радин
33
Кувельич
33
Кувельич
7
Радин
14
Станич
32
Чиркович
32
Чиркович
14
Станич
Остались в запасе
Младост
ТСЦ Бачка Топола
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
30
Велько Илич
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
18
Урош Милованович
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
14
Mateja Milosavljevic
ЦФ
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
18
Урош Милованович
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Младост - ТСЦ Бачка Топола
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
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