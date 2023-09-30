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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Раднички
Црвена Звезда - Раднички: обзор матча 30 сентября 2023
Црвена Звезда
30.09.2023, суббота, 19:05
Сербия. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Раднички
13'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Раднички
88'
Желтая карточка
N. Vlajković
83'
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
70'
Желтая карточка
M. Yamkam
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
61'
59'
Замена
Л. Павлович
️️️️
V. Ilić
46'
Замена
N. Vlajković
️️️️
L. Jovanović
46'
Замена
S. Cvetković
️️️️
А. Месарович
Замена
М. Родич
️️️️
О. Букари
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
С. Митрович
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Иванич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Раднички
12
Драган Росич
ВР
55
David Petrovic
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
2-3-3-2
18
Глазер
15
Драгович
34
Джига
22
Мияилович
6
Стаменич
16
Ин Бом
7
Митрович
4
Иванич
14
Букари
11
Крассо
27
Ндиайе
2-3-5
12
Росич
55
3
77
21
27
Месарович
23
9
20
50
28
14
Букари
23
Родич
23
Родич
14
Букари
7
Митрович
99
Олаинка
99
Олаинка
7
Митрович
50
2
2
50
27
Месарович
26
26
27
Месарович
21
8
Павлович
8
Павлович
21
Остались в запасе
Црвена Звезда
Раднички
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Неманья Белакович
ЛВ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Црвена Звезда - Раднички
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
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