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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - ИМТ Белград
Явор - ИМТ Белград: обзор матча 22 декабря 2023
Явор
22.12.2023, пятница, 18:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
ИМТ Белград
60'
P. Gigic
34'
M. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - ИМТ Белград
Замена
Л. Раткович
️️️️
I. Tanko
90'
+2
Замена
S. Milošević
️️️️
Р. Босич
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Гордич
81'
Вторая желтая
Z. Lambulić
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
80'
76'
Желтая карточка
А. Зуев
Желтая карточка
Н. Милетич
74'
68'
Замена
А. Зуев
️️️️
V. Kijevčanin
Желтая карточка
T. Petrović
67'
Желтая карточка
D. Dolmagić
66'
ГОЛ! 1:1!
P. Gigic
60'
46'
Замена
L. Luković
️️️️
N. Krstić
45'
+1
Желтая карточка
V. Radočaj
34'
ГОЛ! 0:1!
M. Luković
18'
Желтая карточка
Z. Lambulić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Nikola Vukić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
15
Копитович
3
13
9
31
18
19
37
12
Босич
3-2-3-2
51
Гордич
26
22
93
7
23
22
27
5
25
45
12
Босич
11
11
12
Босич
9
27
Раткович
27
Раткович
9
37
27
27
37
5
17
Зуев
17
Зуев
5
25
8
8
25
Остались в запасе
Явор
ИМТ Белград
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Явор - ИМТ Белград
3
1
4
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
373
200
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
55
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
19
0
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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