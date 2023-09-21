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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Раднички 1923
ИМТ Белград - Раднички 1923: обзор матча 21 сентября 2023
ИМТ Белград
21.09.2023, четверг, 17:30
Сербия. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Раднички 1923
20'
L. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Раднички 1923
Замена
M. Delević
️️️️
N. Savić
90'
+4
84'
Замена
N. Tomić
️️️️
M. Ristic
Желтая карточка
U. Stamenić
80'
Замена
А. Зуев
️️️️
V. Radočaj
74'
69'
Замена
М. Видосавлевич
️️️️
С. Чолович
Замена
U. Stamenić
️️️️
N. Kodžić
66'
Замена
V. Živojinović
️️️️
N. Vukić
66'
Желтая карточка
Z. Lambulić
61'
45'
+5
Вторая желтая
M. Vidović
45'
+5
Желтая карточка
M. Vidović
36'
Желтая карточка
M. Mitrović
ГОЛ! 1:0!
L. Luković
Пас отдал
M. Luković
20'
5'
Пенальти не реализован!
С. Чолович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Раднички 1923
71
Matija Gluščević
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
6
Andrija Radovanović
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Edin Ajdinović
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
4-3-3
51
Гордич
7
93
22
4
27
22
29
25
45
8
3-5-1-2
71
29
20
10
3
55
Чолович
25
6
27
25
15
4
23
23
4
29
40
40
29
27
17
Зуев
17
Зуев
27
22
7
7
22
27
80
80
27
55
Чолович
55
Видосавлевич
55
Видосавлевич
55
Чолович
Остались в запасе
ИМТ Белград
Раднички 1923
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
21
Edin Ajdinović
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
26
Stojan Leković
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
21
Edin Ajdinović
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча ИМТ Белград - Раднички 1923
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
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