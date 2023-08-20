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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Нови Пазар
Радник - Нови Пазар: обзор матча 20 августа 2023
Радник
20.08.2023, воскресенье, 18:15
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Нови Пазар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Нови Пазар
88'
Желтая карточка
N. Andrić
Замена
A. Milić
️️️️
V. Mitošević
84'
81'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
M. Ergelaš
Желтая карточка
M. Gasic
76'
Замена
N. Tomašević
️️️️
A. Kadijević
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
23
Dragan Bojat
ЦП
27
Nemanja Kojčić
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
13
A. Cisse
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Нови Пазар
55
Emir Azemović
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
1-2-5
99
9
66
37
11
19
93
4
88
1-4-5
1
27
Аннан
23
27
10
22
13
91
8
Сирьяк
22
7
19
23
23
19
88
18
18
88
10
77
Богдановски
77
Богдановски
10
Остались в запасе
Радник
Нови Пазар
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
77
Nikola Padežanin
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
55
Emir Azemović
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
77
Nikola Padežanin
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Остались в запасе
55
Emir Azemović
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Радник - Нови Пазар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
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