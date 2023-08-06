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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Чукарички
Раднички 1923 - Чукарички: обзор матча 06 августа 2023
Раднички 1923
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чукарички
62'
Ч. Жоффри
57'
M. Docić
67'
N. Tošić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Чукарички
86'
Замена
В. Роган
️️️️
Đ. Ivanović
86'
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
М. Бадамоси
78'
Желтая карточка
Đ. Ivanović
Желтая карточка
M. Mitrović
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
N. Tošić
ГОЛ! 1:1!
Ч. Жоффри
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
M. Docić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
4
Nikola Milicic
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Чукарички
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
45
Igor Miladinović
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Чукарички
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
3-5-2
45
4
14
20
25
55
Чолович
10
15
Крайсник
3
15
99
Жоффри
1-2-5
15
Чаласан
9
7
26
Дрезгич
19
Бадамоси
5
14
44
19
Бадамоси
72
72
19
Бадамоси
9
19
Роган
19
Роган
9
Остались в запасе
Раднички 1923
Чукарички
26
Stojan Leković
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
49
Jovan Mituljikić
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
Остались в запасе
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Раднички 1923 - Чукарички
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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